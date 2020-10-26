Son dakika haberi | TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 14.75 - Son Dakika

Son dakika haberi | TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 14.75

26.10.2020 16:36
Son dakika haberi | TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 14.75, System.String[]

Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 14.75'e yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 14.75'e yükseldi. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 23 Kasım vadeli repo ihalesine 27.45 milyar lira teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit getiri yüzde 14.75 oldu.

Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü itibarıyla 13 baz puan daha yükselerek yüzde 12.88'e çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altındaydı.Merkez Bankası (TCMB), geçen Perşembe günü, politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttuğunu açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi.


Merkez Bankası, Repo, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 14.75 - Son Dakika Ekonomi

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