Son dakika haberi: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 6 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 38 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,21, 13,23 ve 13,42 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 14,05, 14,07 ve 14,28 seviyesinde gerçekleşti.