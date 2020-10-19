Son dakika haberi... TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi - Son Dakika

Son dakika haberi... TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

19.10.2020 12:01
Son dakika haberi... TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 16 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 16 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi.

İhaleye, 40 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,25, 13,27 ve 13,33 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,09, 14,11 ve 14,18 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Repo İhalesi, Kasım, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

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