Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki

17.10.2020 12:31
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerinde sivil halka yönelik yaptığı saldırıyı kınadı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerinde sivil halka yönelik yaptığı saldırıyı kınadı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırdığını vurguladı.

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerinde çocukların da içinde olduğu sivillerin hedef alındığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizi katleden Ermenistan'ı ve ona destek veren güçleri lanetliyoruz. Çocuk katili Ermenistan'ın bu namert hareketleri, Azerbaycan halkının iradesini asla kıramayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak ve Türk dünyası belediyeleri olarak her zaman hak davasında Azerbaycan'ımızın yanında olmaya, tek millet iki devlet olarak sonuna kadar kardeşlerimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz.

Terör devleti Ermenistan'ı ve ona destek veren herkesi kınıyoruz. Çocukların da hayatını kaybettiği saldırının ve bu savaş suçunun bedelini hem Ermenistan hem de destekçileri elbette ödeyecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki

Türk Dünyası, Ermenistan, Azerbaycan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

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