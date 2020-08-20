Son dakika haberi: TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi: TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda 3 bin 126 kişiye ulaşarak çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Son dakika haberi: TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda 3 bin 126 kişiye ulaşarak çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; 15 Temmuz 2020-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliği'nde yürütülen Projeler, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar Projesi ile genel faaliyet ve çalışmalarına devam ediliyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen genel faaliyet ve çalışmalarında; Öğrencilere yönelik 1 bilgilendirme toplantısı, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan görüşmelerde 754 bilgilendirme faaliyetinde bulunulurken, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 10 sosyal yardım faaliyeti, 6 sosyal etkinlik ve 6 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen mevlit programlarına ise 3 şehit ailesi tarafından katılım sağlandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen genel faaliyet ve çalışmalarda, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte kurulan kurban pazarlarında Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılarak, dolandırıcılık, sahte para konularıyla ilgili broşür dağıtılmış, alınması gereken tedbirler de anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen genel faaliyet ve çalışmalarda, hırsızlık olayları ile mücadele konusunda; site, apartman, işyeri ve kamu kurumlarına yönelik güvenlik kamerası taktırılmasıyla ilgili 1 bilgilendirme çalışması, mahalle polislerine, sorumluluk bölgelerinde bildirilen asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 1 bildirim, ayrıca güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili belediyelere 6 bildirim olmak üzere toplam 7 bildirimde bulunuldu.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 15 Temmuz 2020-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplam 3 bin 126 vatandaşa ulaşıldı, 239 kadın vatandaşa da Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, güzellik salonları, kuaför ve berber salonları, alışveriş merkezleri ile cami ve pazar yerlerinde toplam 120 bilgilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca Genel Güvenlik ve Asayiş, Hırsızlık, Dolandırıcılık, KADES, Güvenlik Kamerası Taktırılması konuları ile ilgili bin 717 adet broşür, afiş, sticker ile bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika
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