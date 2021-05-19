Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı - Son Dakika

Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı

19.05.2021 13:30
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in işgali altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in işgali altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı yapıldı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, yıllardır çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ve İsrail'in zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistin halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

İsrail'in son saldırıları sonucunda Gazze'de birçok kişinin evinin yıkıldığını ve içlerinde çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin şehit olduğunu aktaran Açık, Filistin'de işgalin ilk başladığı günden bugüne kadar TDV'nin cami inşası, su kuyusu, kurban ve acil insani yardım çalışmaları gibi birçok alanda yaklaşık 235 milyon Türk lirası değerinde yardım ulaştırdığını bildirdi.

"Kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz"

Açık, Gazze'de 9 cami inşaatının tamamlandığını, saldırılar sonucu yeni yıkılan camilere yönelik çalışmaların da yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda ilk etapta 20 fonksiyonel hasta yatağını alarak bölgedeki Şifa Hastanesi'ne teslim ettik. Acil servislerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme tedarikinde bulunduk. Bununla birlikte 2 ambulans aldık, iç tefrişatları tamamlanıyor. 4 ambulansın tedarikiyle alakalı da çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gün içerisinde ambulansları da Sağlık Bakanlığına teslim etmiş olacağız. Tüm imkanlarımızla, milletimizin destekleriyle kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Hayırseverlerin Filistin halkına yardım etmek istediğini ve bu yönde sosyal medya kanalları ile çağrı merkezi üzerinden kendilerine talepler geldiğini anlatan Açık, "Kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmak isteyen vatandaşlarımız 'bagis.tdv.org' adresimizden istedikleri miktarlarda online olarak ya da FİLİSTİN yazıp 1379'a SMS göndererek 10 Türk lirası bağışta bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Ambulans, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı - Son Dakika


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