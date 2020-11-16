Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

16.11.2020 00:25
Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde özel bir yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz (63) odasında ölü bulundu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde özel bir yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz (63) odasında ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan özel bir yatılı bakım merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz'ın akşam yemeğine çıkmaması nedeniyle durumundan şüphelenen görevliler odaya girdi. Hiçkorkmaz'ı odada yerde yatar vaziyette gören görevliler, 112 Acile duruma bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hiçkorkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İsmet Hiçkorkmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. İsmet Hiçkorkmaz'ın yaklaşık 9 aydır bakım merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Derince, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı
Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin fotoğraflarını paylaştı Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin fotoğraflarını paylaştı         
00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede ayağa kaldıracağız         
23:28
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor         
21:24
Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi         
21:05
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında         
20:25
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı         
11:09
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 00:31:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei