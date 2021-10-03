Üye Girişi
Son dakika haberi... Tedavi için İstanbul'a gidecek engelli selzedenin yardımına jandarma koştu - Son Dakika

Son dakika haberi... Tedavi için İstanbul'a gidecek engelli selzedenin yardımına jandarma koştu

03.10.2021 12:11
Son dakika haberi... Tedavi için İstanbul'a gidecek engelli selzedenin yardımına jandarma koştu, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tedavi için İstanbul'a gitmesi gereken engelli kadın, yaşadığı apartmandan jandarma tarafından alınarak otobüse bindirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tedavi için İstanbul'a gitmesi gereken engelli kadın, yaşadığı apartmandan jandarma tarafından alınarak otobüse bindirildi.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İstanbul'dan memleketi Bozkurt'a tatile gelen Recep Basat'ın minibüsü de selde suya kapıldı. Basat'ın Bozkurt'ta yaşayan annesi 75 yaşındaki Şermin Basat, yakınları ile mahsur kaldığı evden kurtarıldıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurda yerleştirildi.

Basat ailesinin yaşadığı evin asansörü de selde zarar gördü. Tekrar evlerine dönmek isteyen ailenin yardımına jandarma ekipleri yetişti. 95 kilo ağırlığındaki fiziksel engelli Şermin Basat, 5'inci kattaki evine jandarma tarafından götürüldü.

Bir süre sonra diş ve fizik tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken Şermin Basat, yine jandarma tarafından evinden alınarak aşağıya indirildi. Basat, jandarma aracıyla otogara götürülüp otobüse bindirilerek İstanbul'a uğurlandı.

Aile fertlerinden jandarmaya teşekkür

Basat'ın kızı Arzu Basat, AA muhabirine, selde bir süre evlerinde mahsur kaldıklarını söyledi.

Kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldüklerini belirten Basat, "Annem yatalak olduğu için ona ben bakıyorum. Bir süre sonra evimize döndük. Asansörümüz çalışmadığı için annemi yukarıya çıkaramadık ve jandarmadan yardım istedik. Jandarma sayesinde evimize çıkardık." dedi.

Annesini tedavisi için İstanbul'a götürdüklerini dile getiren Basat, "Yürüyemediği için kendimiz indiremedik. Yine askerlerimiz bize yardım etti. Hepsinden Allah razı olsun. Askerlerimiz gelirken de giderken de bize yardımcı oldu." diye konuştu.

Yaşlı kadının oğlu Recep Basat ise jandarmanın kendilerine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Ne zaman çağırsak geldiler. Selden sonra Bozkurt İlçe Jandarma ve diğer jandarma personeli seferber oldu, insanlara yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Şermin Basat da "Allah yavrularımdan razı olsun." diyerek jandarma personeline teşekkür etti.

İstanbul, Jandarma, Bozkurt, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tedavi için İstanbul'a gidecek engelli selzedenin yardımına jandarma koştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var 11:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor 10:53 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor 09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak 00:06 Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

Son Dakika Haberleri
12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu         
11:45
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor         
11:10
Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim         
10:42
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 12:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tedavi için İstanbul'a gidecek engelli selzedenin yardımına jandarma koştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement