Son dakika haberi! DÜZCE/KARABÜK - Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

Son dakika haber: Düzce Akçakoca merkez camiinin içinden ve dışından detaylar Karabük KARES Kavurmacı Camisi'ne gelen vatandaşlar cuma namazını kılınması İmam tarafından hutbenin okunması Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en...

Düzce Akçakoca merkez camiinin içinden ve dışından detaylar Karabük KARES Kavurmacı Camisi'ne gelen vatandaşlar cuma namazını kılınması İmam tarafından hutbenin okunması Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

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