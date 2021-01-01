Son dakika haberi! DÜZCE/KARABÜK - Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
01.01.2021 14:06
Son dakika haber: Düzce Akçakoca merkez camiinin içinden ve dışından detaylar Karabük KARES Kavurmacı Camisi'ne gelen vatandaşlar cuma namazını kılınması İmam tarafından hutbenin okunması Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en...
Düzce
Akçakoca merkez camiinin içinden ve dışından detaylar
Karabük
KARES Kavurmacı Camisi'ne gelen vatandaşlar cuma namazını kılınması
İmam tarafından hutbenin okunması Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.
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