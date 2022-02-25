Son dakika haberi | Tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

25.02.2022 10:04
Son dakika haberi | Tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yeri ve eve baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 7 adet borçlusu farklı şahıslar olan ve üzerlerinde ödeme tarihi bulunmayan senet, 1 adet icra taksitinin ödendiğine dair evrak ve 1 adet ödeme sözleşme ele geçirildi. Olayın ardından G.A., İ.T. ve İ.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan İ.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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