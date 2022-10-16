Adreslerde yapılan aramalarda 14 senet, ajanda, av tüfeği ile 17 fişek, 2 bıçak, 20 tabanca fişeği, tapu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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