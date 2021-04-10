Son dakika haberi... Tehdit edildiğini belirten genç kızın yakınları hakkında adli kontrol kararı alındı - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ölümle tehdit edildiğini belirten ve savcılığa başvuran Dilan K'nin gözaltına alınan 3 yakını hakkında, adli kontrol hükümleri uygulandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Dilan K'nin, üvey babasının ağabeyinin eşi F.A. ile ve oğlu S.A. ve gelini Z.A'nın, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A, Z.A. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Haklarında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici tedbir kararı uygulanan 3 şüpheli, "tehdit ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üvey babasının akrabaları tarafından ölümle tehdit edildiğini belirten Dilan K., savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık Dilan K. ve annesi hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma kararı almıştı.