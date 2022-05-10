TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI - Son Dakika
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TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

10.05.2022 15:58

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nesibe Durna'nın (60) tek geçim kaynağı ineği, merada otladığı sırada aniden fenalaşarak öldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nesibe Durna'nın (60) tek geçim kaynağı ineği, merada otladığı sırada aniden fenalaşarak öldü. Durna, ineğinin yediği ottan zehirlendiğini düşündüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

Aksu köyünde 1'i kız 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Nesibe Durna, 7 yıl önce eşini kanser hastalığı nedeniyle kaybetti. Sütünü satıp geçimini sağladığı ve 2 ay önce dişi buzağı doğuran ineği, bugün sabah saatlerinde evin yakınındaki merada otlarken yere yığıldı. İneğinin durumunu komşularından haber alan ve yanına giden Durna, "Otlaması için meraya gönderdiğim ineğimin fenalaştığını duyunca hemen yanına gittim. Öldüğünü görünce büyük bir üzüntü yaşadım. Geçim kaynağımızdı. Sütünden kazandığım parayla çocuklarıma bakıyordum. Şimdi çaresiz kaldım. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum" dedi.

TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEK GEÇİM KAYNAĞI İNEĞİ ÖLDÜ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI - Son Dakika


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