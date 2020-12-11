Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
11.12.2020 14:41
Son dakika 3. sayfa haberi: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tek katlı metruk ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tek katlı metruk ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle Sefer Sokak'ta bulunan kullanılmayan tek katlı metruk ahşap bir evde sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki sakinler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevlerin çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK
Son Dakika TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı