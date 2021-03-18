Tekden Hastanesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan klipte hastane çalışanları 'Çanakkale içinde vurdular beni' türküsünü seslendirdi.

Tekden Hastanesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü unutmadı. Hastane çalışanlarının seslendirdiği 'Çanakkale içinde vurdular beni' türküsünün yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Çanakkale'nin neresini alsak, mükemmel bir vatan sevgisi, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ve millet sevgisi çıkıyor. Askerimizin imanı ortaya çıkıyor. Bunu damarlarımızda hissettiğimiz zaman bu millete ve o insanlara layık insanlar oluruz" dedi. - KAYSERİ