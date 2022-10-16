Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ARACILIK EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ARACILIK EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

16.10.2022 13:56

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ' da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 12 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı, onlara aracılık eden 2 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ' da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 12 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı, onlara aracılık eden 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümü ekipleri İstanbul'dan Edirne'ye kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Göçmenlerin taşındığı araç, uygulama noktasında geldiği sırada ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Olayla ilgili olarak göçmenleri getirdiği belirlenen 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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12 düzensiz göçmen yakalandı 12 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haber! Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı Son dakika haber! Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Kaynak: DHA

Bangladeş, Tekirdağ, Edirne, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ARACILIK EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ARACILIK EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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