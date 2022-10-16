Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümü ekipleri İstanbul 'dan Edirne 'ye kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Göçmenlerin taşındığı araç, uygulama noktasında geldiği sırada ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Olayla ilgili olarak göçmenleri getirdiği belirlenen 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ARACILIK EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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