Son dakika haberi... Tekirdağ'da 14 adrese silah operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da 14 adrese silah operasyonu: 5 gözaltı

03.07.2022 13:46
Son dakika haberi... Tekirdağ'da 14 adrese silah operasyonu: 5 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 adrese düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 adrese düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde silah bulundurduğu yönünde bilgiler elde edilen şahıslara yönelik 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 67 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltın alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tekirdağ'da 14 adrese silah operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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