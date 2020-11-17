Son dakika haberi! Tekirdağ'da 2 metruk binada yangın - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, metruk halde bulunan 2 evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu-Turgut Mahallesi, İlker Sokak'ta kullanılmayan bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yükselen alevler yan taraftaki metruk binaya da sıçradı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.