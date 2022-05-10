Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

10.05.2022 09:33
Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki kompozit fabrikasında gece vardiyasında çalışan 28 işçide, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı başladı.

Bunun üzerine işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Tekirdağ, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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