Son dakika haberi | Tekirdağ'da 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

02.07.2022 13:28
Son dakika haberi | Tekirdağ'da 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde otomobilde sentetik ecza ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince 29 Haziran'da Zafer Mahallesi Hilmi Bey Sokak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde 5 bin 544 uyuşturucu niteliğinde sentetik ecza ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tekirdağ'da 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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