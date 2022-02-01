Üye Girişi
Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

01.02.2022 15:23
Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davasının duruşması sonrasında adliye önünde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davasının duruşması sonrasında adliye önünde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. ile eşi Ö.Y'nin Çerkezköy Adliyesinde görülen boşanma davası duruşmasının ardından çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ö.Y'nin arkadaşları H.D. ve O.A'nın da karıştığı kavgada E.Y'nin burnu kırıldı ve silahla bacağından yaralandı.

Silah sesini duyan adliyedeki polisler olaya müdahale etti.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor da 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralanan E.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheliler Ö.Y, H.D. ve O.A'yı gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah, genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement