Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'ndeki kullanılmayan 2 katlı ahşap binada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı bina, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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