Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H, A.A, R.Z, İ.Ç, S.Ş, S.Ş ve T.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı bekçi R.Y. ve şüpheli E.M. sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençlerden biri bekçi R.Y'yi bıçakla bacağından yaraladı.

Pınar Bulvarı'nda bekçilerle, çevreyi rahatsız ettiği için uyarılan gençler arasında tartışma çıktı.

Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada bir bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

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