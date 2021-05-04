Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile annesi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde G.K ile aynı apartmanda yaşadığı babası Nazım K. (49) arasında tartışma çıktı.
Babasını, eşiyle aralarında ilişki olduğu iddiasıyla suçladığı öne sürülen G.K, mutfaktan bıçak aldı. Ardından G.K'nin annesi M.K'nin de katıldığı kavgada bıçakla ağır yaralanan Nazım K. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ile oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika