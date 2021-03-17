Son dakika haberi! Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kabahöyük Mahallesi'nde Z.K. ile arkadaşı Hasan Özcan arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ???????