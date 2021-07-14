Son dakika haberi! Bekçinin şehit edildiği silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği bir bekçinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili yakalanan N.S. ile daha sonra gözaltına alınan oğlu Y.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Olay

Gece, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılmış Gökçen Koşal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlatmış, şüpheli N.S. ve daha sonra zanlının oğlu Y.S. gözaltına alınmıştı.