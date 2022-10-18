Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin 4'üncü katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin 4. katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye kipleri, dairenin balkonundan alevlere müdahale etti. Bazı itfaiye ekipleri de yangına içeriden müdahale çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Evde hasar meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)
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