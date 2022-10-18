Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin 4. katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye kipleri, dairenin balkonundan alevlere müdahale etti. Bazı itfaiye ekipleri de yangına içeriden müdahale çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Evde hasar meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.( DHA )

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Hürriyet, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

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