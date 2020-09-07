Son dakika haberi: Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D100 kara yolunun İstanbul- Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ, İtfaiye, Ergene, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:14 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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