Son dakika haberi: Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D100 kara yolunun İstanbul- Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 itfaiye ekibi ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:14 - Kaynak: AA
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