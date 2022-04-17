Son dakika haberi: Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Köprübaşı mevkiinde A.D ve O.K. arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, yanındaki tabancayla A.D'yi bacaklarından yaraladı.

Çevredekiler haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.D sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.