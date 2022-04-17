Son dakika haberi: Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

17.04.2022 12:33
Son dakika haberi: Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Köprübaşı mevkiinde A.D ve O.K. arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, yanındaki tabancayla A.D'yi bacaklarından yaraladı.

Çevredekiler haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.D sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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