Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çocuğunun velayeti boşandığı eşine verildiği gerekçesiyle intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nin karşısındaki bir iş merkezinin çatısına çıkarak boğazına bıçak dayayan A.E, velayeti annesine verilen çocuğunu görmek istediğini söyledi.
Polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen, daha sonra binadan inen A.E, çocuğunun kendisine verilmesini isteyerek Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde koşmaya başladı.
A.E, polis ekipleri ve yakınlarının çabaları sonucu elindeki bıçak alınarak Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Tekirdağ'da çocuğunun velayeti anneye verildiği için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti - Son Dakika