Son dakika haberi... Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde DEAŞ terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde DEAŞ terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan istihbari çalışmalarda, DEAŞ Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Marmaraereğlisi ilçe merkezinde 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; M.E.E, A.R ve A.A.A isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı yabancı uyruklu şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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