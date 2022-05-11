Son dakika haberi... Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu

11.05.2022 08:47

Gelen son dakika haberine göre Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı.

Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı. Kameraya yansıyan olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu. Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu.

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Hüseyin Tayyar-İHA)

Son dakika haberi... Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Son dakika haberi... Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Son dakika haberi... Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Son dakika haberi... Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu

YORUMLAR
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Çorlu, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu - Son Dakika


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