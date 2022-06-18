Çiftlikönü Mahallesi'nde dün, bir hafta önce boşanan Burak Tekler (24) ve Cansu Sezer (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekler, eski eşi ile 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i bıçakla öldürmüştü. Daha sonra karakola giderek teslim olan Tekler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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