Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 bin 731 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde 3 bin 731 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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