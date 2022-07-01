Ekipler Çınarlı Mahallesi'nde şüpheli E.U'nun evinde yaptığı aramada, 83 gram metamfetamin, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 5 bin 365 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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