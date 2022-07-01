Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Çınarlı Mahallesi'nde şüpheli E.U'nun evinde yaptığı aramada, 83 gram metamfetamin, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 5 bin 365 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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