Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

01.07.2022 09:07
Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Çınarlı Mahallesi'nde şüpheli E.U'nun evinde yaptığı aramada, 83 gram metamfetamin, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 5 bin 365 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement