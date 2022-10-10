Son dakika haberi! Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 9 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 9 yaralı

Kazaya karışan araçtan eser kalmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi adeta dağıldı.

Kaza, Saray İlçesi Kırklareli yolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Vize İstikametine seyreden 59 TU 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VSY 13 plakalı otomobil Kavacık Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralılar otomobillerde sıkışırken, tam bir can pazarının yaşandığı kazaya Saray ve Çevre ilçelerden gelen 112 Acil Servis Ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılıp Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 34 VSY 13 plakalı otomobilde bulunun 4 kişi ile birlikte 59 TU 107 plakalı otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ayrıca kazaya karışan 59 TU 107 plakalı araç adeta dağıldı.