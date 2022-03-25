Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı

25.03.2022 11:33
Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşıp, fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistanlı 3 kadın, gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşıp, fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistanlı 3 kadın, gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, Çerkezköy ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi. Özbekistan uyruklu G.I. (33), O.M. (37) ve M. Y. (30) adlı 3 kadın, gözaltına alındı. Kadınların üst aramalarında cep telefonlarına el koyulurken, haklarında 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek'ten soruşturma başlatıldı. 3 kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı
Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı
Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı
YORUMLAR
500
Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:25 Erdoğan "gayet uygun" demişti! O fiyatlara 6 ayda yüzde 132 zam geldi
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:40:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement