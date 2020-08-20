Son dakika haberi... Tekirdağ'da kamyon park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da kamyon park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde seyir halindeki kamyon park halindeki kamyona arkadan çarparak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada devrilen kamyon sürücüsü Hasan Barlas ile aynı kamyonda bulunan Ali Osman Ayaz ve Arif Arı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedavileri için Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, Malkara ? Keşan karayolunun Haliç mahallesi mevkiinde meydana geldi.Malkara'dan Keşan yönüne giden 16 EAF 60 plakalı Hasan Barlas yönetimindeki kamyon, iddiaya göre Haliç mevkiine geldiği sırada, 22 RL 720 plakalı Ali Keçe'ye ait kamyona arkadan çarpması sonucu devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Hasan Barlas ile aynı kamyonda bulunan, Ali Osman ayaz ve Arif Arı yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yol kenarına kamyonu çekip park ederek kazaya sebebiyet veren kamyon sürücsü Ali Keçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hararet yapan aracını sağa çekip beklediği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Keçe, ?Aracım hararet yaptı, aracımın 4'lülerini yakıp aracımı sağ şeride çekerek park ettim. Tam kamyonumun kaputu açıyordum o arada kamyonun sağ kapısını açıp su içecektim ne olduysa o arada oldu. Arkadaşlar aracıyla vurdu. Herkese geçmiş olsun.ö dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.