Son dakika! Kamyonun çarptığı kişinin yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Malkara ilçesinde kamyonun çarptığı kişinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çanakkale'den İstanbul'a giden Muhammed Ç. idaresindeki 06 CHM 471 plakalı kamyon, dün, Camiatik Mahallesi D-110 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alp Keten'e (27) çarpmıştı.
Yaralı, Malkara Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilmişti.
Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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