Son dakika! Kamyonun çarptığı kişinin yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek