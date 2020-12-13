Son dakika haberi | Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti
13.12.2020 18:39
Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, işten Yıldırım Mahallesi'ndeki evine dönen Şerif Çınar, oğlu Emirhan Çınar (10) ve eşi İpek Çınar'ın (29) hareketsiz yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastaneye kaldırılan Emirhan Çınar müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, durumu ciddiyetini koruyan İpek Çınar yoğun bakıma alındı.
Anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Son Dakika Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı