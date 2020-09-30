Tekirdağ'da korkutan yangın - Son Dakika

Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'da korkutan yangın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evin bahçesindeki ekmek fırınından tahliye edilen korlardan yangın çıktı.

Tekirdağ'da korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evin bahçesindeki ekmek fırınından tahliye edilen korlardan yangın çıktı. Vatandaşın dikkati ve ilk müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, gündüz saatlerinde Evrenbey Mahallesi'nde Mesut Kabak'ın evinin arka bahçesinde meydana geldi. Fırına ekmek atılmak üzere korlar tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Evinin önünde bahçe sularken yangını fark eden komşusu Hayri Tayyar, ilk müdahaleyi yaparak olası facianın önüne geçti. Ardından olay yerine ulaşan Evrenbey Kooperatifi'ne ait su tankeri ve itfaiye müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Facianın önüne geçildi

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının erken fark edilmesi sayesinde tehlikeli boyutlara ulaşmasının önüne geçildiğini ifade etti.

Tekirdağ'da korkutan yangın
Tekirdağ'da korkutan yangın
Tekirdağ'da korkutan yangın
Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ, Malkara, Yangın, Kabak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da korkutan yangın - Son Dakika

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