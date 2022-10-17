Tekirdağ 3. sayfa haberleri | Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada - Son Dakika
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Tekirdağ 3. sayfa haberleri | Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada

17.10.2022 18:50

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.

Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin 4. katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alır almaz olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin balkonundan dışarıya sıçrayan alevlere müdahale etti. Bazı itfaiye ekipleri de yangına içeriden müdahale çalışması başlattı.

İçeriden ve dışarıdan müdahale

İtfaiye ekiplerinin sitenin içerisinden ve dışarıdan yangına müdahalesi ile çıkan yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, itfaiye erinin alevlerle mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Yangın sonrasında evde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ 3. sayfa haberleri | Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ 3. sayfa haberleri | Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada - Son Dakika
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