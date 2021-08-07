Son dakika haberi... Tekirdağ'da okulun bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü - Son Dakika

Demiran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sahada inceleme yaptı.

AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici

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