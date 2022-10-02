Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ile Malkara ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın, Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki kırsal Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 grayder ve 40 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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