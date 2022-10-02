Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

02.10.2022 10:13

Son dakika haber... TEKİRDAĞ'ın Şarköy ile Malkara ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ile Malkara ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki kırsal Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 grayder ve 40 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Tekirdağ haber... Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü Tekirdağ haber... Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: DHA

Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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