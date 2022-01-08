Üye Girişi
Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.01.2022 09:07

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

A.K'nin (39) kullandığı 59 KC 158 plakalı otomobil, Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve yanındaki Hacer Demirci (35) otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Demirci müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı A.K'nin tedavisi sürüyor.

Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Otomobil, Tekirdağ, Şehit, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi? ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi?         
09:31
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:10
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44

Son Dakika Haberleri
09:31 ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi?
09:22 Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı
09:20 Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak!
09:06 Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek?
08:59 Kazakistan'da Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış
08:49 3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay!
08:42 Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?
08:33 İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor!
08:30 Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler
08:24 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 09:38:08. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement