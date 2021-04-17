Son dakika haberi! Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı

Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti