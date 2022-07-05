Son dakika haberleri... Tekirdağ'da piknik yaparken ormanı yakan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da piknik yaparken ormanı yakan 3 kişi tutuklandı

05.07.2022 15:41

Son dakika haber... Tekirdağ'da piknik yaparken ormanı yakan 3 kişi tutuklandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ormanda piknik yaparken yangın çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da piknik yaparken ormanı yakan 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ormanda piknik yaparken yangın çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çıkan orman yangını ise daha fazla büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ İl Jandarma Alay komutanlığına bağlı ekipler, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ- Şarköy yolu üzerinde orman yangınlarını önlemek denetimlerini artırdı. Denetimlerde, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Askerasıldı mevkiinde orman içerisinden dumanların çıktığı görülerek kısa sürede olaya müdahale edildi. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, şahıslar kısa sürede gözaltına alındı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek yangının daha fazla büyümeden engellemiş oldu. Söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm alan ve 100 adet meşe ağacının zarar gördüğü öğrenilirken, piknik yaparken yangına sebebiyet verdikleri öne sürülen U.C, B.A, ve C.A isimli üç kişi adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 3 kişi yangına sebebiyet vermekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberleri | TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINA NEDEN OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI Son dakika haberleri | TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINA NEDEN OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tekirdağ'da piknik yaparken ormanı yakan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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