Son dakika haberi | Tekirdağ'da

Adalet Bakanlığı bünyesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunabilmek amacıyla "İcra Dairelerinin Etkinliğini Artırılması Projesi" çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da "Pilot İcra Dairesi" hizmete girdi.



Tekirdağ Adliyesindeki açılışa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Adalet Komisyon Başkanı Naci Ergin, İcra Müdürü Murat Oktay, İcra Hakimi Bengisu Tuzcu Bilici ve Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başsavcı Karakoç ve katılımcılar icra müdürlüğü birimlerini gezdi.

Başsavcı Karakoç açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, icra siteminin Türkiye'de yargının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Mahkemelerin verdiği kararların icrasının, icra dairesi eliyle yürütüldüğünden, etkin olmayan bir icra sisteminin mahkeme kararlarında aksamaya neden olabildiğini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda etkin bir yargı sisteminin oluşturulması ve yargının kapasitesinin artırılmasına ilişkin çalışmalarda icra sisteminin gözardı edilmesi düşünülemez. Pilot icra uygulaması ile birden fazla icra daireleri toplanarak ve uzmanlık alanlarına ayrılarak faaliyet gösteren bir idari yapıya kavuşturulmaktadır. Yeni icra dairesi, danışma ve kalite bürosu, dosya, arşiv bürosu, mali işlemler bürosu, esas-aile bürosu, haciz ve satış olmak üzere 6 alt bürodan oluşmaktadır."