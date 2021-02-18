Son dakika haberi... Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kaza yapınca yakalandı
18.02.2021 00:05
Son dakika haber... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamaca sonrasında kaza yapınca yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamaca sonrasında kaza yapınca yakalandı.
Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda polis ekipleri park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçan 59 YV 951 plakalı otomobilin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen otomobil sürücüsü polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamaca sonucu polis aracına da çarpan otomobilde sürücüsü H.Ş. ile otomobilde bulunan M.Ç. gözaltına alındı.
Otomobil 2 ay trafikten men edilirken H.Ş. ve M.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sürücüye trafik yönünden 12 bin lira ceza kesildi.
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