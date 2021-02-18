Son dakika haberi... Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Otomobil 2 ay trafikten men edilirken H.Ş. ve M.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sürücüye trafik yönünden 12 bin lira ceza kesildi.

Kovalamaca sonucu polis aracına da çarpan otomobilde sürücüsü H.Ş. ile otomobilde bulunan M.Ç. gözaltına alındı.

Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda polis ekipleri park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçan 59 YV 951 plakalı otomobilin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

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