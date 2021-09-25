Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLDE 60 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan otomobilde 60 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sürücü ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tekirdağ'dan gelen bir otomobili ilçe girişinde şüphe üzerine durdurup, arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında 60 şişe kaçak içki ele geçirildi. Detaylı arama yapılan otomobilde gizli bir bölmede ise ruhsatsız tabanca ve silaha ait 15 mermi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.Y. ile yanında bulunan Ö.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.